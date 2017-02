Consciência Cristã realizará a maior feira de literaturas cristã do Brasil

O Encontro Para a Consciência Cristã, em sua 19ª edição, que acontecerá entre os dias 23 e 28 deste mês, no Parque do Povo, em Campina Grande (PB), realizará a maior feira de literaturas evangélicas do Brasil. Trata-se da Feira do Livro da Consciência Cristã (FELICC), que será realizada na Pirâmide, ponto central do Parque do Povo, oferecendo ótimas condições de vendas, inclusive com descontos que variam entre 40 e 70%.

Esta será a quinta edição da Feira do Livro da Consciência Cristã, a FELICC, que teve uma aprovação de mais de 96% de aprovação do público participante do 18º Encontro Para a Consciência Cristã em 2016, conforme pesquisa do Instituto 6 Sigma. Segundo a análise, 65,8% dos participantes consideraram a FELICC como ótima, e 30,9% como boa, totalizando 96,6% de aprovação da feira.

Esses dados foram importantes para que a VINACC, através de seus dirigentes, aumentasse o espaço e o número de editoras que vão expor suas literaturas na 19ª Consciência Cristã.

De acordo com o coordenador geral do evento, Euder Faber Guedes Ferreira, a FELICC funcionará este ano numa área de 1.500 metros quadrados, proporcionando mais espaço de locomoção a quem transitar pelas 17 editoras que vão participar da 19ª Consciência Cristã: Sociedade Bíblica do Brasil, Publicações Evangélicas Selecionadas, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, AD Santos Editora, Editora Hagnos, Ministério Pão Diário, Editora Vida, Mundo Cristão, Editora Ultimato, Cultura Cristã, Nutra Publicações, Vida Nova, Fiel, Pés, Evangélica Esperança e a Thomas Nelson e a Visão Cristã, que é o selo editorial da “Consciência Cristã”.

A Feira do Livro funcionará a partir do dia 23, oferecendo condições imperdíveis, a exemplo de desconto que variam de 40 até 70% e pagamento em até 10x no cartão de crédito, dependendo do valor da compra; e que todas as literaturas que serão vendidas foram selecionadas previamente, “pois um dos objetivos da FELICC é oferecer um produto de qualidade”.

Euder Faber destacou ainda a importância do bom atendimento. Por isso a FELICC funcionará nos três expedientes, com um grupo formado por 63 voluntários treinados e orientados por coordenadores e supervisores.

ENTRADA GRATUITA – A organização do Encontro Para a Consciência Cristã (EPCC) não cobra entrada. Contudo, para participar dos encontros paralelos é necessário que se faça uma inscrição pelo site www.conscienciacrista.org.br até o dia 19, e no stand da VINACC durante o evento.

Por Gomes Silva