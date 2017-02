Grupo tenta assaltar três carros-fortes em Caldas Brandão, no Agreste da PB

Dez homens tentaram assaltar três carros-forte nesta sexta-feira (17) no km 90 da BR-230, nas imediações do município de Caldas Brandão, no Agreste paraibano. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os criminosos estavam armados, houve troca de tiros, pelo menos um dos veiculos ainda foi explodido, mas nenhum malote contendo dinheiro foi levado.

Ainda conforme a PRF, o crime aconteceu por volta das 10h (horário local). Os homens estavam em quatro carros, sendo duas caminhonetes Hilux e dois veículos não identificados.

Eles planejavem inteceptar os carros fortes, mas uma viatura da PRF estava próxima ao local e impediu ação dos criminosos. Houve troca de tiros, mas nenhum policial ficou ferido.

Os homens conseguiram fugir e seguiram na direção do município de Campina Grande. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Até as 11h, não houve prisões.

Do G1 PB