O desespero tomou conta dos mais d e 30 estudantes universitários da cidade de Guarabira que estavam sendo transportados para as universidades em João Pessoa, quando o ônibus pegou fogo. O incidente aconteceu no inicio da noite desta quinta-feira (16) na altura do km 59 da BR-230.

Segundo a repórter Jaceline Marques, que também estava dentro do ônibus, o fogo começou na parte de trás após um barulho estranho ser ouvido por todos.

Com Portal Midia