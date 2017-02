Presa dupla que invadiu e furtou objetos da casa do bispo de Guarabira

Os Policiais Civis da 8ª DSPC, através do Grupo Tático Especial com apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar de Guarabira, efetuou a prisão em flagrante delito em desfavor de dois homens, sendo um de 24 anos e outros de 37 anos.

Os acusados subtraíram equipamentos, documentos e algumas unidades de galinhas de propriedade da diocese de Guarabira. Todos os bens levados estavam em poder dos dois acusados e recuperados. A dupla foi autuada pelo crime de furto qualificado e está à disposição da Justiça.

Com informações do Portal25Horas