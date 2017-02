Suspeito de latrocínio de jovem diz à PM que praticou crime ‘para ir a festa’

Um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira (17) suspeito de envolvimento na morte da universitária Meirilane Taís da Silva, de 19 anos, ocorrido na noite da quarta-feira (15), no bairro de Tambiá, em João Pessoa. O jovem de 17 anos foi localizado em uma vila no bairro do Roger, também na capital. Segundo a Polícia Militar, ele confessou que guiava a moto e contou que o crime foi cometido porque eles queriam dinheiro para ir a uma festa.

O corpo da universitária foi enterrado no início da noite desta quinta-feira (16), no cemitério Boa Morte, em Itabaiana, cidade onde a jovem morava com a família. O velório aconteceu durante a tarde na Rosa Master. A cerimônia foi reservada à família, mas amigos, policiais miliares e outras pessoas também foram homenagear a jovem.

De acordo com o capitão Isaías Souza, da 3ª Companhia do 1º Batalhão, que coordenou as buscas, o jovem disse estava com um amigo, e foi chamado para pilotar a moto. “O adolescente contou que eles estavam atrás de dinheiro para ir a uma festa, aí disse que quando passaram pela jovem, o garupa mandou que ele voltasse para roubar o celular dela e que só escutou o disparo, tendo questionado momento depois da fuga, se ele tinha matado a garota”, disse.

Ainda segundo a polícia, o suspeito de atirar na universitária mora no Porto do Capim, no Varadouro, em João Pessoa, onde a PM realiza buscas para encontrá-lo. O jovem detido foi levado para a Central de Polícia Civil. O segundo suspeito não foi detido até as 15h40 (horário local).

Do G1 PB