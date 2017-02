Suspeito de tentativa de homicídio é preso na cidade de Alagoinha

Por volta das 22:00h desta quarta-feira (15), a guarnição da Policial Militar foi solicitada para atender a uma ocorrência na qual uma pessoa havia sido esfaqueada na cidade de Alagoinha. A vítima foi esfaqueado duas vezes.

O fato ocorreu após os dois individuos terem se desentendido. Com a chegada dos policiais o socorro foi solicitado e a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Guarabira, Após diligências, o suspeito foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, bem como a arma utilizada para a prática do crime foi apreendida.

Com informações do PortalMidia e 2ª Cia 4ºBPM