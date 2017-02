Lei que homenageia João Pedro Teixeira em Anel viário de Guarabira é sancionada

A lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Gervásio Maia, que denomina de João Pedro Teixeira o anel viário de Guarabira, foi sancionada pelo Governador Ricardo Coutinho, neste sábado (18). A solenidade aconteceu no Centro de Formação Elizabeth e João Pedro Teixeira, do município de Lagoa Seca. Na ocasião, também foi lançada a reedição do livro que conta a vida de Elizabeth Teixeira, viúva do homenageado,

Para Gervásio, a lei resgata a história e presta uma justa homenagem ao fundador das Ligas Camponesas. “Essa homenagem a João Pedro Teixeira, que nasceu em Pilõezinhos, quando ainda era distrito de Guarabira, é por tudo que ele representou para os movimentos sociais e para as Ligas Camponesas. A nossa geração tem a obrigação de procurar resgatar essa memória e história, sobretudo, para que as futuras gerações ao passarem por aquela grande obra de mobilidade urbana possam saber sobre o homem perdeu a vida lutando contra as injustiças sociais”, ressaltou o presidente da Assembleia.

Para o governador Ricardo Coutinho, a Lei representa respeito a história e a memória de João Pedro Teixeira. “A importância dessa assinatura é exatamente a memória. Eu não acredito em um povo que caminha planejando o futuro sem conhecer a história de antepassados. A “memória oficial” ofuscou e enterrou aqueles que se contrapuseram à ordem dominante. João Pedro Teixeira foi naturalmente contra e, com isso, foi assassinado e teve sua história apagada. Ele foi uma das maiores lideranças populares que a Paraíba já teve e é importante resgatar a história do ponto de vista do povo e dos interesses coletivos das pessoas” afirmou o governador.

Ricardo Coutinho parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa pela homenagem a João Pedro Teixeira “O deputado Gervásio Maia foi de uma felicidade enorme ao fazer essa propositura porque não é apenas denominar a mais importante obra viária que o brejo paraibano já viu na história, mas é contribuir com a simbologia que essa denominação tem. Ou seja, é jogar luz sobre um período ofuscado, que foi o movimento das Ligas Camponesas, quando Elizabeth Teixeira, João Pedro Teixeira e vários lutadores anônimos que, agora, estarão representados exatamente a partir desta homenagem”, pontuou.

A deputada Estela Bezerra, também destacou a importância da Lei. “Quando se denomina uma obra pública o nome de uma pessoa que ofereceu resistência por uma luta tão justa, que é a luta do direito do trabalhador rural ter o direito ao acesso à terra, nós estamos trazendo para as novas gerações a possibilidade de memória e a possibilidade, de fato, de construir um projeto de nação e de sociedade mais justo e igualitário”, disse a deputada.

Ainda na ocasião, foi lançado a reedição do livro Elizabeth, Mulher da Terra, da escritora Ayala Rocha. A obra conta a vida da trabalhadora rural que sempre militou pela melhoria de vida do homem do campo. A solenidade contou ainda com uma mística e homenagens dos trabalhadores rurais aos que ajudam na construção de políticas públicas para os movimentos sociais.

A escrito Ayala Rocha definiu Elizabeth Teixeira como heroína da terra. “Essa homenagem a Elizabeth e a todos que deram a vida na luta por justiça social e Reforma Agrária é mais do que merecida. O livro fala justamente da heroína da terra, uma mulher que conseguiu amar a todos e teve coragem e teimosia para resistir aos mais difíceis problemas por quais enfrentou”, afirmou.

O homenageado

João Pedro Teixeira foi morto durante emboscada, em abril de 1962, em retaliação por sua atuação na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. Fundador das Ligas Camponesas, ele teve sua luta prosseguida pela viúva, Elizabeth Teixeira.

Contorno rodoviário – Maior obra de mobilidade urbana já construída em Guarabira, o contorno rodoviário vai desafogar o trânsito da cidade, beneficiando quem viaja a João Pessoa ou às cidades do Brejo. Com o novo acesso, a passagem por dentro de Guarabira será opcional.