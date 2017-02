Deputado Raniery Paulino pede a CEAP solução para o Conjunto Habitacional dos Radialistas de Guarabira

O deputado estadual Raniery Paulinho (PMDB) apresentou requerimento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), encaminhando manifestação à CEHAP – Companhia Estadual de Habitação Popular, apelando no sentido de resolver a situação do Conjunto Habitacional dos Radialistas no Município de Guarabira.

Justificando o seu requerimento, o parlamentar disse que Associação Guarabirense de Imprensa (AGI) tem reclamado, com razão, da demora na solução do problema referente à construção do Conjunto Habitacional dos Radialistas, no município de Guarabira, Brejo paraibano.

De acordo com Raniery, há muito tempo que se espera da Companhia Estadual de Habitação Popular a definição do novo local e as providências ulteriores visando avançar nessa pauta, diante da problemática Habitacional no conjunto Lucas Porpino, outra localidade em Guarabira.

Segundo o deputado, o requerimento tem o objetivo especifico de que sejam enviados esforços destinados a regularização da situação e os jornalistas possam enfim ter acesso a casa própria, especialmente aos que mensalmente têm que arcar com despesas de aluguel.

