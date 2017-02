Camila, Cássio e Zenóbio solicitam instalação de campus da UFPB em Guarabira

A deputada estadual Camila Toscano, acompanhada do senador Cássio Cunha Lima e do prefeito de Guarabira Zenóbio Toscano, todos do PSDB, mantiveram audiência com a reitora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Margareth Diniz, para solicitar a implantação de um campus na Rainha do Brejo. A reunião ocorreu nesta segunda-feira (20) em João Pessoa.

A reitora informou que apesar das dificuldades vivenciadas pela universidade existe grande possibilidade de Guarabira receber uma unidade da UFPB. Ainda será realizado um estudo técnico para saber que outros cursos mais se adequam a realidade local. O prefeito Zenóbio já disponibilizou um prédio para o funcionamento do campus. A reitora disse que Guarabira tem o perfil ideal para expansão da universidade federal.

Camila destacou que a cidade de Guarabira reúne todas as condições de ter um campus da UFPB, pois polariza 32 cidades da região do Brejo paraibano. “Uma universidade representa desenvolvimento para qualquer região. O prefeito Zenóbio sabe da importância da educação e, por isso, vem batalhando para que a cidade receba a unidade da UFPB. Essa é uma luta antiga e estou confiante que estamos prestes a realizar esse sonho”, comentou.

IFPB- Os parlamentares e o prefeito também estiveram no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), onde solicitaram o curso de Engenharia Civil e a implantação de um restaurante dentro do campus. A demanda será analisada pela instituição de ensino.