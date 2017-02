Câmpus III lança edital de concurso para escolha de mascote do projeto de extensão “Luz, Câmera e Emoção”

O projeto de extensão “Luz, câmera e emoção: quando o cinema vai à escola pública”, coordenado pela professora Rita de Cássia da Rocha Cavalcante, do Departamento de Educação do Câmpus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), situado em Guarabira, lançou edital de concurso para a escolha de mascote capaz de representar visualmente suas ações acadêmicas e educacionais.

Todos que se interessarem poderão participar da seleção com a entrega de suas propostas, juntamente com a ficha de inscrição, até o dia 3 de março, na Coordenação do Curso de Pedagogia do Centro de Humanidades (CH), das 7h30 às 11h30 e das 18h30 às 21h30. Será aceita apenas uma submissão de proposta por pessoa.

No que diz respeito aos critérios de julgamento, serão levados em consideração a relação do desenho com o tema do projeto em foco e o nome dado ao personagem criado, bem como a criatividade e originalidade do candidato. A premiação consiste na entrega de uma placa em homenagem ao artista, além de um kit de materiais didáticos.

O “Luz, câmera e emoção: quando o cinema vai à escola pública” é resultado da ampliação de outro projeto extensionista, “Luz, imagem e magia: o cinema infantil no CH”, também coordenado pela professora Rita de Cássia da Rocha Cavalcante. O objetivo agora está centrado em levar o cinema para as escolas da microrregião de Guarabira. A primeira versão da iniciativa se preocupou em criar um ambiente próprio para a exibição, no Centro de Humanidades, de sessões cinematográficas voltadas ao publico infantil.

Clique AQUI e acesse o edital, no qual constam as regras do concurso e a ficha de inscrição.

Por: Simone Bezerrill / UEPB