Deputado Raniery Paulino pede sessão especial para saber situação atual da CAGEPA

Deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) apresentou na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), requerimento para que seja realizada uma sessão especial com o objetivo de receber o diretor presidente da CAGEPA, Hélio Cunha Lima, com o objetivo de que seja exposto a atual situação do órgão.

De acordo com Raniery, a imprensa nacional noticia a precariedade das companhias de água e esgoto em determinados estados brasileiros e a possibilidade de privatização de muitas delas, em virtude da gravidade da situação financeira.

O parlamentar lembrou que em 2013 a CAGEPA contraiu empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para quitar dívidas em bancos privados e fazer investimentos. Ele destacou que à época tonou-se conhecimento que havia elevado índice de inadimplência dos consumidores.

Para Raniery Paulino, é indispensável tomar conhecimento sobre a atual situação das dívidas; os juros que se paga; o grau de insolvência; quanto custa a manutenção da estrutura do órgão, dentre outros temas de relevância e interesse público. “Apresentamos o requerimento visando de dirimir as dúvidas sobre a situação da CAGEPA, a fim de que seja possível obter um diagnóstico preciso diante dos fatos noticiados recentemente”, disse o deputado.

