Quadrilha assalta ônibus que fazia linha Rio de Janeiro/Guarabira-PB

Um ônibus interestadual da empresa Itapemirim que fazia a linha Rio de Janeiro/Guarabira PB foi assaltado, na manhã desta terça-feira (21), enquanto trafegava pela BR-104, nas proximidades do município de Messias.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados, todos usando balaclavas, interceptaram o veículo ainda na rodovia e exigiram que o motorista parasse. A quadrilha estavam em um Voyage, de cor escura e placa desconhecida.

Cerca de 30 passageiros estavam no ônibus no momento da abordagem. A quadrilha entrou no coletivo e fez o recolhimento de celulares, joias, dinheiro e demais objetos de valor que estavam nas bagagens.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, em Maceió.

Do Paraiba.com.br