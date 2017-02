Semana de História: Encerra-se nesta sexta-feira (24) prazo para submissão de propostas de GT’s e Minicursos

Encerra-se nesta sexta-feira (24) o prazo de inscrição para os interessados em submeter propostas para as modalidades Grupo de trabalho (GT) e Minicurso referentes à 2ª Semana de História e o 2º Ciclo de debates sobre História do Trabalho, que serão realizados de 29 de maio a 2 de junho no Campus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), situado em Guarabira.

Trata-se de uma iniciativa cujo objetivo está centrado na reflexão e no levantamento de discussões sobre o ensino de história e o fazer historiográfico mediante os desafios impostos pelo complexo cenário político atual. Com o tema “Ensino, Democracia e Resistências”, os eventos propõem, por meio das diversas atividades programadas, espaços de diálogo entre pesquisadores, professores universitários, docentes da Educação Básica e estudantes. De acordo com os organizadores, a meta é contribuir para a socialização dos saberes produzidos a partir de diferentes lugares de fala e atuação.

Os referidos encontros contam com a organização do Centro Acadêmico de História, em parceria com o Departamento de História do Campus III e com o Núcleo de Documentação Histórica do Centro de Humanidades (CH). Para obter mais informações, acesse o endereço eletrônico http://semanadehistoriach.wixsite.com/historiauepb/gts-c1lye.

Ascom-CH