Cagepa anuncia novo racionamento para municípios do Brejo

A Cagepa anunciou nesta quarta-feira (23), um novo rodízio no racionamento de municípios abastecidos pela barragem de Canafístula1. De acordo com a Companhia, o novo esquema se deve ao baixo volume de água existente no manancial.

Leia o comunicado:

Comunicado de Racionamento

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Cagepa – comunica aos usuários das cidades de Pirpirituba, Belém, Caiçara, Logradouro e distrito de Rua Nova, que em virtude do baixo volume do manancial de Canafístula1, passará a adotar o seguinte esquema de racionamento:

O município de Pirpirituba terá abastecimento de segunda a sexta-feira;

A cidade de Belém terá abastecimento segunda, terça, quarta e quinta-feira;

Os municípios de Caiçara, Logradouro e distrito de Rua Nova, passam a ser abastecidos sexta, sábado e domingo;

Guarabira, 23 de fevereiro de 2017.

Da Gerência Regional do Brejo via Portal25Horas