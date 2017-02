Consciência Cristã é aberta com mais de 10 mil pessoas no Parque do Povo

O 19º Encontro da Consciência Cristã foi aberto na noite desta quinta-feira (23/02) no Parque do Povo, em Campina Grande, com público de mais de dez mil pessoas em toda extensão do Parque do Povo. Várias autoridades civis, militares e eclesiásticas prestigiaram a cerimônia. O pastor Euder Faber Guedes Ferreira abriu o evento agradecendo a Deus e a todas as pessoas presentes, bem como aos turistas de várias partes do Brasil, que chegaram este ano mais cedo.

Entre as autoridades presentes, foram registradas as presenças do prefeito Romero Rodrigues Veiga; do deputado federal, Rômulo Gouveia; deputado estadual Bruno Cunha Lima; os vereadores Ivonete Ludgério, presidente da Câmara Municipal, Saulo Noronha, Marinaldo Cardoso, Luciano Breno, Aldo Cabral, Alexandre do Sindicato, Sargento Neto, Márcio Melo; reverendo Aguinaldo Melo, vice-presidente da Associação de Pastores da Paraíba (APEP), reverendo Clélio Cabral de Melo, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior (OMEBE), conselho estadual; Divaildo Bartolomeu, presidente do SindCampina; ex-prefeito José Luiz Júnior e Pedro César (Grupo 6Sigma), entre outros.

O diretor Executivo da VINACC e coordenador geral do evento, Euder Faber Guedes Ferreira, ao falar para o público fez menção do esforço do deputado federal Rômulo Gouveia e do senador Cássio Cunha Lima junto a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos para que fosse dado visto no passaporte do canadense radicando nos EUA, D. A. Carson, o palestrante internacional deste ano na Consciência Cristã.

Números



Ele explicou para o público e para milhares de internautas o demonstrativo financeiro da 19ª Consciência Cristã, cujas despesas chegam a R$ 803.140,00 (oitocentos e três mil, cento e quarenta reais). De acordo com Euder, até aquele momento, havia sido arrecadado R$ 252.000,00 (cinquenta e dois mil reais), através de ofertas recebidas antes do evento, patrocínio público e privado; e R$ 139.000,00 (centro e trinta e nove mil reais), como receitas projetas do evento. Com isso, para quitar as despesas faltam R$ 412.140,00 (quatrocentos e doze mil, cento e quarenta reais).

Durante a fala do pastor Euder, um momento chamou a atenção de todos. Foi quando ele pediu que ficassem de pé as pessoas que vieram à Consciência Cristã. Mais de três mil pessoas fizeram o que fora pedido. O prefeito Romero Rodrigues, sentado na primeira fila de cadeiras, olhou em sentido contrário e ficou radiante com a presença dos turistas no evento.

A noite de abertura contou com a participação do cantor e compositor Paulo Cesar e Nilma Soares, do Grupo Logos (SP), além da Orquestra Átrios de Louvor e o Coral Silvino Silvestre, da Assembleia de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Vitória (ES), ministrou a palavra de Deus com o tema: “A Restauração de Pedro”, baseado no texto de João 21:1-19.

Programação de hoje

SEXTA-FEIRA



A 19ª Consciência Cristã prossegue nesta sexta-feira, com a seguinte programação:

Programação vespertina

1° Seminário Voltando à Palavra de Deus

Local: Teatro Rosil Cavalcante

Horário: 14h30 às 16h30

Palestrante: Pr. Jorge Noda – IM/PB

Temas:

• A Bíblia Como Palavra de Deus: Inerrância e Inspiração

• A Autoridade da Palavra de Deus Versus Tradição, Racionalismo e Misticismo

Obs.: Programação aberta ao público – necessário inscrição.

Programação Noturna:

Plenária:

Horário: 19h

Local: Tabernáculo (Parque do Povo)

Preletor:

• Pr. Augustus Nicodemus (IPB/GO)

Tema:

• Por que Podemos Confiar na Bíblia – Lc 1:1-4

Participação musical: Paulo César & Nilma Soares

Obs.: Programação aberta ao público.

15º Consciência Cristã Kids

Local: Pavilhão Kids (Parque do Povo)

Horário: 19h30

Obs.: Programação aberta ao público – menores de 12 anos.

Por Gomes Silva / Consciência Cristã News