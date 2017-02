Cagepa é companhia de saneamento com menor taxa de desperdício de água do Nordeste

João Pessoa é a capital mais eficiente do Nordeste em relação à contenção de perdas de água. O dado faz parte da nova edição do Ranking do Saneamento Básico, organizado pelo Instituto Trata Brasil, com base em números de 2015 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Em 2015, a capital paraibana registrou uma taxa de desperdício de 37,54%. O outro município paraibano citado na lista, Campina Grande, também aparece com destaque, com índice de 30,69%.

Além de figurar como a que menos desperdiça água no Nordeste, a capital paraibana vem reduzindo esse número ano a ano. “O levantamento mostra que João Pessoa vem reduzindo esse índice, tanto que figuramos como a segunda melhor evolução do País. Caímos quase 11 pontos percentuais nos últimos quatro anos, o que ilustra o bom trabalho da Cagepa nas fiscalizações para combater o uso irracional da água tratada”, comentou o assessor para Assuntos Regulatórios da Cagepa, Ricardo Benevides.

E a perspectiva é que os próximos levantamentos tragam resultados ainda mais positivos. Só em 2016, a Cagepa instalou 41 mil e substituiu 39 mil hidrômetros, iniciou as obras para renovar as redes de distribuição e está reaproveitando a água de lavagem dos filtros para retornar para o sistema, evitando o desperdício, dentre outras medidas.

O Ranking do Saneamento Básico avalia, anualmente, as 100 maiores cidades do Brasil em relação à evolução dos indicadores de água, esgotos, investimentos e perdas de água nas maiores cidades e com foco nas capitais brasileiras.

Do Portal25Horas