20º Crescer encerra com entrega, ao bispo diocesano, de projeto de casa de apoio a familiares de pessoas hospitalizadas

Vila Frei Galvão será construída no bairro São José, em Campina Grande.

Com a Santa Missa e a Consagração das Famílias, foi realizado o encerramento do 20º Crescer – O Encontro da Família Católica, nesta terça-feira, 28, na casa de shows Spazzio, em Campina Grande. Durante as solenidades, a coordenação do evento, em nome das famílias presentes no Crescer, entregou ao bispo diocesano de Campina Grande, dom Manoel Delson Pedreira da Cruz, o projeto arquitetônico da casa de apoio “Vila Frei Galvão”.

“Esta casa é fruto do ano da caridade que vivemos ano passado, em nossa diocese, a partir de uma realidade encontrada pela Pastoral da Saúde que vê muitos acompanhantes de pessoas doentes dormindo nas recepções de hospitais, em carros e ambulâncias. A diocese possui um terreno e firmou parceria com a Comunidade de São Pio X para essa construção. Ficamos felizes em ver o projeto pronto”, destacou dom Manoel Delson.

A ser construída na rua Major Belmiro, bairro São José, próximo ao Parque do Povo, em um espaço com 1630 metros quadrados de área e 700 metros quadrados de área construída, “a ‘Vila Frei Galvão’ deve acolher mais de 120 pessoas por dia”, frisou Gustavo Lucena, membro da coordenação-geral do evento.

Avaliação

Já sobre a realização desta 20ª edição do Crescer, “o grande resultado não são as mais de 45 mil pessoas que passaram pelo Spazzio, nesses três dias, ou as outras 45 mil que nos acompanharam pelas transmissões ao vivo ou postagens nas redes sociais, mas o fruto mesmo é a transformação das famílias. Compreendemos que não existe melhor política pública do que cuidar das famílias e isso Deus faz, por meio do Crescer”, destacou Lucena.

Crescer – 2018

Durante o encerramento do encontro, também foi anunciado o período da 21ª edição do Crescer – O Encontro da Família Católica. O evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2018.

