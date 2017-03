Consciência Cristã termina superando expectativas dos organizadores

Terminou o 19º Encontro Para a Consciência Cristã. E a sua conclusão, na noite desta terça-feira (28/02), não podia ser diferente, uma vez que superou todas as expectativas dos organizadores. Uma multidão, formada por pessoas de praticamente todos os estados da Federação, cantou, orou, louvou ao Senhor e ouviu atentamente as duas plenárias, inicialmente com o pastor Aurivan Marinho e, em seguida, a do pastor canadense, D. A. Carson.

Na saída do Parque do Povo, a conversa entre as pessoas era praticamente a mesma: Que voltarão em 2018, para participarem da Edição Especial 20 anos da Consciência Cristã em fevereiro de 2018. Outras, falavam da alegria de participar do evento, a exemplo do que afirmou Adauto Lourenço, um dos palestrantes do evento.

“A gente vem trabalhar, mas ao final a saímos renovados pela maravilha que a Consciência Cristã, sobretudo com o que aprendemos”, comentou o Físico ao visitar a redação do portal www.conscienciacristanews.com.br

O pernambucano Mariano Chaves de Almeida, 39, que costuma viajar o país para participar de encontros cristãos, disse que a Consciência Cristã é o evento de maior dimensão em número de participantes, e falou do alto nível de conhecimento dos conferencistas:

“Esta congresso é único porque tem expressivos preletores e uma estrutura que nunca vi em lugar algum, sem falar na organização. Aqui a gente realmente consegue crescer espiritualmente”, disse.

Outras pessoas aproveitaram para se despedir dos palestrantes e das amizades feitas durante o evento. Muitos acorreram à Feira do Livro objetivando assegura a compra de novas literaturas.

CONSCIÊNCIA CRISTÃ 2018

O evento terminou, mas as pessoas voltaram para seus estados sabendo o que irá acontecerá em 2018, quando a Consciência Cristã vai comemorar 20 anos de história, principalmente no que diz respeito aos palestrantes. Um deles é o missionário americano Paul Washer, diretor da associação missionária HeartCry.

Outros dois conferencistas foram anunciados no encerramento: o missiólogo Ronaldo Lidório e o teólogo Heber Campos Júnior.

As inscrições para a próxima edição do evento já podem ser realizadas no site www.conscienciacrista.org

Por Gomes Silva