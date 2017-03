Ex-vereador morre atropelado em Alagoa Grande

O ex-vereador e presidente da Câmara de Alagoa Grande, José Marques Freire, ‘Josa Freire’, de aproximadamente 75 anos de idade, morreu na manhã desta quinta-feira(02), depois de ser atropelado por um Fiat Uno de cor preta de placas de Alagoa Grande. O atropelamento ocorreu na rodovia PB-075, nas proximidades de uma propriedade rural do ex-vereador.

Segundo informações de moradores da localidade, o condutor do automóvel ainda tentou se evadir do local, mas foi contido por funcionários da Fazenda do senhor ‘Josa freire’.

Do Alagoinhaemfoco