Número de acidentes diminui na Operação Carnaval da PRF

Encerrou ontem Operação Carnaval 2017 da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Houve uma redução no número de acidentes e feridos em relação ao mesmo período do ano passado. A operação teve início no dia 24 de fevereiro e abrangeu todo o estado da Paraíba.

MENOS ACIDENTES

O número de acidentes diminuiu 18,6% no comparativo com o ano passado, levando em consideração números absolutos. A quantidade de feridos também caiu em um percentual de 27,6%. Houve o registro de uma morte neste Carnaval, vítima de atropelamento. Ano passado não foi registrada nenhuma ocorrência com vítima fatal. Dos acidentes considerados graves, que são aqueles onde há o saldo de pelo menos um ferido grave ou morto, registrou-se uma queda de 41,6%. Quanto aos acidentes graves, 57% tiveram a participação de veículos de duas rodas (motocicletas e ciclomotores).

Dentre as principais causas de acidentes predominaram a falta de atenção, ingestão de álcool, velocidade incompatível e não manter distância de segurança. No último dia da operação foram registrados acidentes por conta da atitude de alguns motoristas que não mudaram o comportamento enquanto dirigiam sob chuva. Em outras palavras, houve condutor que não reduziu a velocidade e não aumentou a distância em relação ao veículo que seguia à frente. Não tomar estas medidas em pista molhada é sinônimo de acidente do tipo colisão traseira.

Dados da Operação Carnaval 2017

2017 2016 ACIDENTES 35 43 FERIDOS 34 47 MORTOS 01 0 ACIDENTES GRAVES 07 12

Velocidade excessiva, uma grande vilã – Quase 4 mil veículos foram fiscalizados, sendo que, destes, 2.750 foram flagrados em excesso de velocidade. Na BR 101, um veículo foi flagrado a 191 Km/h (imagem). Além desse, outros flagrantes de excesso de velocidade foram verificados em várias localidades.

Bebida alcoólica foi alvo de fiscalização da PRF

Ao longo da Operação Carnaval 1.588 testes do bafômetro foram realizados e 30 condutores foram tirados do volante por dirigirem embriagados. Dentre esses, seis motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil por cometerem o crime de embriaguez ao volante.

Duas rodas – Uma das principais preocupações da Polícia Rodoviária Federal é o uso indevido dos veículos de duas rodas, que são as motocicletas, motonetas e ciclomotores. O número de acidentes e vítimas envolvendo este tipo de transporte é alarmante. O comportamento dos condutores de duas rodas é o fator determinante para o crescimento de ocorrências no país. Muitos não têm, sequer, carteira de habilitação (CNH). Ultrapassar sobre faixa contínua, acostamento, trafegar em passarelas, sobre calçadas e não usar capacete são os flagrantes mais comuns no universo deste tipo de veículo. Durante a Operação Carnaval, só para se ter uma ideia, o número de autuações pelo não uso do capacete aumentou em 100% em relação ao Carnaval de 2016.

