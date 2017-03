A ex-prefeita de Alagoinha, Alcione Beltrão, assumiu um cargo no Governo do Estado. Ela foi nomeada Gerente Regional de Saúde da 2ª Região, com sede na cidade de Guarabira.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial, desta quita-feira (2).

Devido a insistência do governador Ricardo Coutinho para que a mesma aceitasse a missão, ela assumiu a gerência regional de saúde da segunda região, com sede em Guarabira.

Alcione Beltrão é da área de saúde, já que tem formação em Odontologia.

