Araruna cria novas rotas de turismo e discute implantação de Fórum Regional

Roteiros integrados da Paraíba e Rio Grande do Norte fomentam o desenvolvimento territorial da região e a qualificação da mão de obra local.

A Paraíba vai ganhar duas novas rotas de turismo de aventura na cidade de Araruna, no Curimataú paraibano: “Aventuras nas Serras”, com pontos de trilhas e escaladas, integra os municípios paraibanos de Cuité e Nova Floresta, e a “Aventura e Charme”, que envolve, além de Araruna, as cidades Monte das Gameleiras, Serra de São Bento e Passa e Fica, no Rio Grande do Norte.

Os roteiros esperam aumentar o fluxo de visitantes na região, promovendo o desenvolvimento territorial. Para dinamizar o turismo no local, gestores públicos municipais e iniciativa privada estão se reunindo para formalizar o Fórum Regional de Turismo e qualificar a mão de obra local.

Segundo a gerente do Sebrae em Araruna, Heloísa Mirelli, é importante estruturar a cadeia produtiva do turismo e capacitar as pessoas que trabalham no setor. “O Sebrae faz parte do novo Conselho de Turismo de Araruna e vem reunindo as partes interessadas em fortalecer esta cadeia”, disse a gerente.

O gerente da Secretaria de Turismo Municipal de Araruna, Ricardo Henrique Macedo, destacou que já existe um fluxo semanal de turistas entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. “Estamos montando um calendário de qualificação de mão de obra nestas cidades, para que um município divulgue os outros”, disse. Ele acrescentou que o Senac do Rio Grande do Norte e universidades estão também trabalhando nesta qualificação da mão de obra local.

Outra atividade importante que pretende atrair novos visitantes à região é a 1ª Temporada de Voo Livre, Asa Delta e Paraglider da Paraíba. A secretaria de Turismo de Araruna, empresários locais e profissionais dos esportes de aventura querem colocar a região no calendário desses esportes. Ricardo Henrique acrescentou que outra ação vem atraindo turistas para a cidade: o Domingo no Mercado, com programação semanal de cultura e lazer.

Sebrae-PB