CineMaxxi: ‘Por trás do Céu’ será exibido em Guarabira; confira os horários

De 07 a 12 de abril, o CineMaxxi Cidade Luz exibe o longa nacional “Por trás do Céu”, de Caio Sóh. Gravado na cidade de Cabaceiras, na microrregião do Cariri paraibano, o filme lançado oficialmente em 20 capitais nesta quinta-feira (06), tem Nathalia Dill, Emílio Orciollo, Paula Burlamaqui e Renato Góes no elenco. Guarabira é o único município do interior a exibir, por enquanto.

Sinopse: “Aparecida (Nathalia Dill), mulher forte do sertão, vive em um lugar de extrema pobreza, mas é cheia de sonhos e de esperança. Enquanto o marido Edivaldo (Emilio Orciollo Neto) leva uma vida cheia de amargura por uma tragédia do passado, ela decide tomar uma atitude que pode mudar sua trajetória para sempre: ela decide partir para a cidade grande.”

“Por trás do Céu” ganhou Festival de Cinema do Recife em várias categorias, incluindo ‘Melhor Direção de Arte’ (Ana Dinniz, Zeno Zanardi e Kenndy Mariano). E também representa o Brasil em festivais internacionais.”

No CineMaxxi as sessões ocorrem às 13h30 (2D). Os ingressos estão à venda – R$ 22,00 (3D) e R$ 20,00 (2D). E como ocorre com os demais filmes da programação do cinema, de segunda a quarta-feira todos pagam meia: R$ 11,00 (3D) e R$ 10,00 (2D), respectivamente.

Um grande público está sendo aguardado, sobretudo amantes das grandes produções nacionais, além de professores, intelectuais e jornalistas, por exemplo. A recomendação é se adiantar para garantir o ingresso.

Do CadernoDeMatérias.com