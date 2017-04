Chegou brejo.com em Revista, sua revista com informação e entretenimento!

Nesta manhã do dia 07 de abril de 2017, o brejo.com iniciou a distribuição da primeira edição do brejo.com em Revista. Durante toda a manhã e tarde a equipe brejo.com realizou a entrega das revistas em várias lojas, estabelecimentos e locais de Guarabira-PB.

Nesta primeira edição do brejo.com em Revista trás em destaque o tema Páscoa. Alguns assuntos abordados nesta edição de abril de 2017 são:

Entenda a Paixão de Cristo

As novidades da indústria

My Love: O amor que virou marca

Peixe ganha destaque na mesa

Chocolate faz mal à pele?

Ovo de Páscoa vira hidratante, entre outros.

Além desses assuntos, pode-se conferir ainda a página social com alguns aniversariantes em destaque do mês março e abril e uma página dedicada ao público infantil com labirinto e caça-palavras.

Em breve publicaremos mais informações sobre a revista e imagens dos momentos da entrega das revistas na cidade de Guarabira.

Do brejo.com