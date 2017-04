Inscrição em concurso para professor auxiliar da UFCG termina nesta sexta

Terermina nesta sexta-feira (7) o prazo de inscrição no concurso que prevê o preenchimento de duas vagas para professor auxiliar da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Segundo o edital, as vagas são para o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Campina Grande.

As vagas são para o regime T-20, com 20 horas semanais, nas áreas de iniciação ao exame clínico e semiologia médica. O salário previsto para o cargo é de R$ 2.408,08. Para concorrer ao cargo é necessário que o candidato tenha graduação em medicina com especialização ou residência em clínica médica.

Concurso: Professor auxiliar da UFCG

Vagas: 2

Salário: R$ 2.408,08

Valor da inscrição: R$ 75

Provas: 2 de maio

As inscrições devem ser feitas pessoalmente ou por procuração no protocolo geral da UFCG, localizado à Rua Aprígio Veloso, 882, Bodocongó, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Confira no edital os documentos necessários para a inscrição. Para realizar a inscrição é necessário pagar a taxa de R$ 75. As provas estão previstas para acontecer no dia 2 de maio, no auditório do CCBS, também em Bodocongó, em Campina Grande.

Do G1 PB