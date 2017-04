IFPB Guarabira realiza Procissão do Fogaréu pelo quarto ano consecutivo

O campus Guarabira do Instituto Federal da Paraíba realiza no próximo dia 10 de abril, segunda-feira da Semana Santa, a partir das 17h45min, a Procissão do Fogaréu. Pelo quarto ano consecutivo, cerca de quarenta alunos dos mais diversos cursos da instituição participam da montagem e execução da manifestação cultural, sob a orientação da professora de Artes, Líbna Naftali.

Tradição há 272 anos na cidade histórica de Goiás, que foi capital do estado que carrega o mesmo nome por quase 200 anos, se caracteriza por ser umas das manifestações culturais mais antigas da cultura popular brasileira. Suas origens estão nas procissões realizadas na Península Ibérica durante os séculos XVII e XVIII, costume este que foi trazido para o país pelo padre espanhol João Perestelo de Vasconcelos Espíndola.

A encenação, que simboliza a procura e a prisão de Cristo na antiga Jerusalém, chama a atenção de todos que contemplam-na graças as vestimentas que os farricocos, que representam os soldados romanos. As longas vestimentas de cetim coloridas e os capuzes cônicos e pontiagudos que os alunos usam, bem como as tochas que carregam em suas mãos ao som de tambores, que aceleram o ritmo da caminhada, é responsável pelo mistério que envolve o espetáculo.

Este ano, ela parte da praça Cristo Redentor, de frente ao Victor’s Center Hotel, localizado no Bairro Novo, passa pelo Teatro Municipal Geraldo Alverga, que representará o local da Última Ceia, já dispersa e sem a presença dos apóstolos e de Jesus. Tendo fim o primeiro ato, a marcha chega à Catedral Nossa Senhora da Luz, principal templo católico do Brejo Paraibano, que faz o papel do Monte das Oliveiras, onde o Nazareno foi preso. Neste momento, soará o toque do clarim, anunciando a prisão de Jesus. Os farricocos retornarão ao ponto inicial em marcha, trazendo o prisioneiro, simbolizando sua captura.

O IFPB promove este espetáculo, que dura cerca de uma hora, com o intuito de ampliar o acesso à arte, possibilitando, assim, a população de Guarabira e região uma familiarização com as tradições brasileiras. Enfim, tem por objetivo preparar a comunidade acadêmica e externa para que conheça e preserve os valores culturais.

