Camila solicita ao DER recuperação de rodovias em oito municípios do Brejo paraibano

Camila

Toscano

A deputada estadual(PSDB) apresentou, na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), uma série de requerimentos solicitando ao Superintendente do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Carlos Pereira de Carvalho e Silva, a recuperação da pavimentação asfáltica, como também os serviços de roço e sinalização horizontal e vertical em estradas que ligam oito municípios da região do Brejo.

Em um dos pedidos, a deputada pede que seja viabilizada a recuperação da pavimentação asfáltica da rodovia PB-073, que liga Mari à Guarabira. “A precariedade da rodovia PB-073 no que diz respeito aos 30 quilômetros do trecho que liga Mari à Guarabira, tem trazido preocupação com a segurança do tráfego para os usuários, que reivindicam os melhoramentos como prevenção dos acidentes que possam por ventura ocorrerem”, disse.

A deputada também solicitou o rejuvenescimento asfáltico da estrada que liga os municípios de Duas Estradas à Lagoa de Dentro, bem como o roço e a sinalização, horizontal e vertical. Os mesmos serviços foram feitos para as estradas que ligam Alagoinha a Guarabira; Pirpirituba a Sertãozinho; Sertãozinho a Duas Estradas; a BR-230 a Mari; e Caldas Brandão a Mari.

“É preciso que o Governo do Estado não esqueça das rodovias antigas. Muitas delas estão precárias e causam riscos aos paraibanos que trafegam por elas. Por isso, pedimos ao DER que realizem essas intervenções o mais rápido possível”, destacou a deputada CamilaToscano.