Nesta terça: TCE-PB terá espetáculo Paixão de Cristo

Para marcar as comemorações da Paixão de Cristo, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba promoverá um evento nesta terça-feira (11), às 11h, no Centro Cultural Ariano Suassuna, com o espetáculo “Paixão de Cristo- A Maior História de Amor e Humanidade”, e terá participação especial do Coral do TCE-PB.

Participam do elenco os servidores do TCE-PB, Josivaldo Santiago, Terezinha Lezieux, Carlos Barreto, Conceição Silva, Fsousa, Tiago e Neném. Também, Gerdson Silva, Samuel, Rafael, Toni, Jarinha, Jakeline, Marines e Wendel Igor. Terá a direção geral de Humberto Lopes e na assistência de direção, Mirtthya Guimarães.

O evento será destinado aos servidores, familiares e convidados.

O presidente do TCE- PB, conselheiro André Carlo Torres Pontes, incentivador do espetáculo, visitou na manhã desta sexta-feira (07), os ensaios do grupo, no Centro Cultural Ariano Suassuna.

Ascom/TCE-PB