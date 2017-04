Deputado Raniery propõe sessão especial para debater situação da UEPB na cidade de Guarabira

O deputado Raniery Paulino (PMDB) propõe, por meio de requerimento apresentado na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), sessão especial na cidade de Guarabira, para receber o magnífico reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Prof. Dr. Antonio Guedes Rangel Júnior, e autoridades locais, com o objetivo de debater a situação dos cursos instalados no Campus III (Centro de Humanidades) e as condições de trabalho do corpo docente e pessoal técnico administrativo.

Para justificação do seu requerimento, o deputado Raniery informa o sucateamento da UEPB – Campus III (Centro de Humanidades) há muito vem sendo reclamado por toda a comunidade discente, docente e pessoal técnico administrativo. Na tarde do dia 20 de março como agravante, três alunos do 9° período do curso de Direito se feriram em sala de aula, após cair parte da estrutura do teto.

De acordo com o deputado, os estudantes estavam fazendo uma prova e foram surpreendidos com o desabamento. E para ele, se faz inadiável a adoção de providências antes que algo ainda mais grave venha a ocorrer e a UEPB seja diretamente responsabilizada por ter negligenciado no exercício das suas obrigações.

Segundo o Raniery, a gravidade financeira por que passa a instituição de ensino superior paraibana, entretanto se faz necessário debater os mecanismos para enfrentamento das dificuldades de manutenção da estrutura dos cursos; os índices de evasão, dentre outros temas de relevância, uma vez que se percebe a adoção de políticas diferenciadas entre os Campus.

O deputado disse que o requerimento foi apresentado visando a promoção de uma debate profícuo, esclarecedor sobre a atual situação do Campus, na expectativa de se apresentar sugestões e encaminhamentos para o enfrentamento da crise.

Assessoria