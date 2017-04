No dia 15 de abril de 2017, às 10 horas da manhã, foi realizada no CineMaxxi Cidade Luz, a comemoração de aniversário de Marianna Coutinho, juntamente com a presença de familiares e amigos. A festa teve como tema o filme A Bela e a Fera.

Confira nas fotos a seguir como foi o aniversário.

Do brejo.com / Fotos: PortalMídia.net