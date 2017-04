Evento discute mercado de móveis projetados em Campina Grande

O 1º Conexão Móveis será realizado nesta quarta-feira (19), no restaurante Boi e Brasa, a partir das 19h.

A cidade de Campina Grande, no Agreste paraibano, sedia o 1º Conexão Móveis, evento voltado ao setor de móveis projetados, nesta quarta-feira (19), a partir das 19h, no restaurante Boi e Brasa. Na ocasião, serão discutidas as perspectivas e oportunidades para o mercado mobiliário, acesso a crédito e as soluções que o Sebrae oferece para o setor. Segundo dados da Receita Federal, a Paraíba tem 1.155 pequenos negócios que atuam na fabricação de móveis com predominância de madeira (930) e com serviços de montagem de móveis (225).

Para a gestora do projeto da Construção Civil do Sebrae Paraíba, Ingridt Millenna Miranda, o evento é uma oportunidade para os empresários discutirem temas relevantes para o segmento, além de conhecer as linhas de crédito disponíveis para investimento nos seus negócios. “Na ocasião, também vamos apresentar as soluções que o Sebrae está oferecendo para o setor através do projeto da Construção Civil”, explicou.

Ela disse que, ao longo de dois anos, o projeto vai oferecer um aporte financeiro de R$ 275 mil para atender até 100 empresas de 38 cidades do Agreste, da cadeia produtiva de móveis planejados, movelaria e vidros. “Já realizamos a primeira viagem técnica do grupo, com nove empresários para a Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira (FIMMA), no final de março, para Bento Gonçalves (RS)”, destacou.

O 1º Conexão Móveis é voltado para empreendedores da área, estudantes dos cursos de Arquitetura e Design de Interiores, além dos interessados em abrir o próprio negócio. O investimento para a capacitação é de R$ 30. Os interessados podem confirmar participação pelo telefone (83) 2101-0100 ou e-mail: ingridt.miranda@sebraepb.com.br.

Setor – O setor de móveis planejados está inserido na área da Construção Civil. Os planejados arrecadam cerca de R$ 30 bilhões/ano (2015) e geraram 293,3 mil empregos no Brasil até ano passado, conforme a Associação da Indústria de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs).

Vidraçarias – No dia 9 de maio, o Sebrae vai reunir um grupo de empresários paraibanos do segmento de vidros. Os interessados em participar do grupo para um melhor desempenho na gestão do negócio devem contatar o Sebrae pelos telefones 2101-0150 ou 2101-0117 e agendar uma visita ao seu negócio.

Assessoria / Sebrae-PB