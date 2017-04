Hoje: Pontes Calçados reúne blogueiros em mais um lançamento na loja do centro de Guarabira

Depois do lançamento que ocorreu no Shopping Cidade Luz, agora é a vez do lançamento na loja do Centro de Guarabira, nesta quarta-feira, 19 de abril de 2017, às 16h, quando ocorrerá a apresentação da nova Coleção Inverno 2017 na loja Pontes Calçados que fica na Rua João Gomes Maranhão, 50, Centro de Guarabira-PB.

Na ocasião será servido um coquetel para os clientes presentes e ainda terá a presença de uma massagista para tratamento dos pés e de blogueiros e blogueiras e portais de Guarabira e região.

Vá e confira os lançamentos. É nesta quarta, dia 19!

A loja Pontes Calçados em Mari fica localizada na Rua Gentil Lins, 220, Centro, fone: (83) 3287-1023 e em Guarabira na Rua João Gomes Maranhão, 50, no centro de Guarabira-PB, fone: (83) 3271-8241, e também em sua loja no Shopping Cidade Luz em Guarabira.

Do brejo.com