Igreja Católica de Guarabira já teria nome do novo bispo diocesano, afirma site

Vacante desde a saída do bispo Dom Lucena, a Diocese de Guarabira pode já ter o nome do novo bispo substituto, com a possibilidade de divulgar em até os próximos quarenta dias. A informação foi repassada na manhã da terça-feira (11), pelo repórter Zé Roberto, no programa Jornal da Manhã, levado ao ar pela Rádio Constelação FM de Guarabira; é o que afirma o site Plugados.

De acordo com a página, Zé Roberto é muito ligado à igreja na cidade e conta com fontes fidedignas dentro do referido ambiente religioso; tendo grandes chances de um fundo de veracidade na sua informação.

Ainda segundo o site, na terça-feira, 11, quem esteve visitando a Rainha do Brejo, juntamente com familiares seus, foi Dom Genival Saraiva de França; administrador apostólico da Arquidiocese da Paraíba. Ele frequentou alguns equipamentos culturais da cidade, como o Casarão da Cultura e o Santuário do Memorial Frei Damião.

A vinda inesperada de Dom Genival à Guarabira deixou guarabirenses curiosos, inclusive pessoas ligadas à imprensa local, no tocante a vacância de bispo na referida diocese.

Com o Plugados