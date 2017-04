Confira os horários dos filmes no CineMaxxi de 22/04 à 23/04

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 22/04 à 23/04 de 2017. Os filmes: Velozes e Furiosos 8, Os Smurfs e a Vila Perdida, A Cabana e O Poderoso Chefinho continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Velozes e Furiosos 8



Sinopse: Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) estão curtindo a lua de mel em Havana, mas a súbita aparição de Cipher (Charlize Theron) atrapalha os planos do casal. Ela logo arma um plano para chantagear Dom, de forma que ele traia seus amigos e passe a ajudá-la a obter ogivas nucleares. Tal situação faz com Letty reúna os velhos amigos, que agora precisam enfrentar Cipher e, consequentemente, Dom.

Classificação: 14 anos (Não Recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Fantasia, Romance, Musical – Duração: 2 hora e 16 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

15h00 – 3D Dublado

18h00 – 3D Dublado

21h00 – 3D Dublado

Os Smurfs e a Vila Perdida



Sinopse: Smurfette (Demi Lovato) não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas, e conhece uma Floresta Encantada, com diversas criaturas mágicas. Enquanto isso, o vilão Gargamel segue os seus passos.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Ação, Ficção Científica – Duração: 1 hora e 30 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

16h20 – 3D Dublado

A Cabana



Sinopse: Um homem vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local, onde ele vai receber uma lição de vida.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Drama – Duração: 2 horas e 13 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

18h20 – 2D Dublado

21h10 – 2D Dublado

O Poderoso Chefinho



Sinopse: Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força.

Classificação: Livre (Recomendado para Todos os Públicos)



Gênero: Animação, Comédia – Duração: 1 hora e 38 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

14h15 – 3D Dublado

Sessões durante toda a semana:

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 22,00. E R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

Meia entrada para todos de segunda à quarta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quarta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quarta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

Fique sempre informado:

Siga o CineMaxxi Cidade Luz nas redes sociais:

facebook.com/cinemaxxicidadeluz

instagram.com/cinemaxxicidadeluz

Ou ligue para o CineMaxxi: (83) 3271-1324