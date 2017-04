Morre em Minas Gerais o apresentador Jota Júnior

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (24), o jornalista e apresentador Jota Júnior. Ele enfrentava problemas de saúde há um ano e estava afastado da profissão por causa do tratamento. Jota Júnior era responsável pela apresentação do programa Cidade Alerta Paraíba, da TV Correio, na época em que recebeu diagnóstico da necessidade de um transplante de pulmão.

Jota Júnior tinha sido transferido nesse domingo (23) para Porto Alegre, onde trataria um problema no coração. Durante a viagem, ele sofreu uma parada cardíaca e precisou ser internado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Porém, o apresentador não resistiu e faleceu na capital mineira. A informação foi confirmada por uma sobrinha do jornalista, ao programa Correio da Manhã, da Rádio Correio. Ela lamentou a morte do tio e agradeceu a todos que oraram pela recuperação do apresentador.

Josival Júnior de Sousa, o Jota Júnior, nasceu em Campina Grande e tornou-se conhecido em todo estado ao comandar o programa Correio Verdade, da TV Correio. Ao conseguir visibilidade, ele adentrou na política e foi eleito prefeito da cidade de Bayeux, na Grande João Pessoa, em 2004. Quatro anos depois, ele foi reeleito.

Após os mandatos como gestor municipal, Jota Júnior voltou para o jornalismo policial e assumiu a apresentação do Cidade Alerta Paraíba. Em abril do ano passado, ele precisou se afastar da TV por conta da necessidade de um novo pulmão. Ele se mudou para Fortaleza, Ceará, onde iniciou o tratamento.

No entanto, um problema no coração fez com que Jota voltasse para João Pessoa em fevereiro deste ano. Sem tratar a doença no coração, o apresentador não poderia passar pelo transplante. Recentemente, Jota tinha divulgado um vídeo falando que “as coisas estavam se agravando” e pedindo orações.

Velório

O velório do apresentador Jota Júnior, falecido na madrugada desta segunda-feira (24), acontece na Igreja Batista Redimir, no Alto da Boa Vista, na cidade de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. A tag ‘Jota Júnior’ ficou entre os dez assuntos mais comentados do Twitter, nesta segunda-feira (24).

Com informações do Portal Correio