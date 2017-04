Reitoria e equipe administrativa da UEPB visitam UEPB Guarabira e preparam cronograma para avanço de obras

Uma comitiva formada pelo reitor, vice-reitor e todos os pró-reitores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) realizaram na tarde de quinta-feira (20), no Centro de Humanidades (CH), Câmpus III, instalado em Guarabira, uma vistoria em todos os pavimentos da unidade, com o objetivo de preparar um cronograma de avanço de obras para melhorar a infraestrutura do local. Foram fiscalizadas todas as salas de aula, banheiros, sala dos professores e demais dependências tanto da área interna como também externa do Câmpus.

Essa vistoria foi motivada após uma visita do reitor Rangel Junior ao Centro de Humanidades, onde na oportunidade ele se comprometeu com a comunidade acadêmica em trazer todos os membros da equipe administrativa da Universidade para que todos conhecessem de perto os problemas do Câmpus e, cada um, dentro da sua área de responsabilidade, providenciem as melhorias necessárias. De acordo com o reitor Rangel Junior, vários reparos já estão em curso no local, mas a intenção é assumir um compromisso com os estudantes, professores e funcionários do Centro para solucionar todos os problemas relacionados à estrutura.

“Convoquei toda a equipe da Reitoria, todos os pró-reitores e pró-reitoras para virem ver de perto cada parede, cada banheiro, cada rachadura, cada sala com problema de infiltração, cada espaço de acessibilidade, para que todos tomassem consciência dos problemas e pudessem ajudar a sanar essas dificuldades. Já estamos fazendo algumas coisas, como a solução para o problema do teto nas salas, mas é preciso avançar. Nesta semana vamos apresentar um plano de ação e cronograma para que pelo menos as principais questões sejam sanadas em 30 dias, enquanto que as mais críticas em seis meses, tendo como meta uma solução que dê tranquilidade a todos no Centro de Humanidades, em Guarabira”, explicou o reitor.

Após a visita da comitiva às dependências do Câmpus, toda a equipe administrativa da UEPB participou de uma plenária com os estudantes e professores do Centro de Humanidades na área de convivência do CH. Lá foram apresentadas as reivindicações da comunidade acadêmica, enumeradas as prioridades e debatidas questões relacionadas ao momento financeiro da Universidade e ações das pró-reitorias Estudantil, de Gestão Financeira e de Gestão de Pessoas.

“Na plenária fomos ouvir todas as queixas feitas livremente e democraticamente. Alunos, professores e funcionários fizeram as críticas e cobraram soluções. Nós assumimos o compromisso de resolver todos esses problemas. Além das questões de infraestrutura, também debatemos sobre problemas ambientais, já que em frente ao CH existe m uma fábrica que contribui demais para a poluição. São todas questões muito importantes que assumimos o compromisso de resolver”, concluiu Rangel Junior.

Além do reitor Rangel Junior, fizeram parte da comitiva da UEPB o vice-reitor, professor Flávio Romero; a pró-reitora de Gestão Financeira, Giovana Carneiro; a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Célia Regina Diniz; o pró-reitor de Graduação, Eli Brandão; o pró-reitor de Infraestrutura, Álvaro Luís; a pró-reitora adjunta de Infraestrutura, Cheyenne Ribeiro; a pró-reitora de Gestão Administrativa, Eliana Maia; a pró-reitora de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância, Eliane Moura; o pró-reitor de Cultura, José Cristóvão de Andrade; a pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Maria José Lima; a pró-reitora Estudantil, Núbia Nascimento; o pró-reitor de Extensão, José Pereira; e a coordenadora de Relações Internacionais, Cezilene Morais.

Por Givaldo Cavalcanti / UEPB