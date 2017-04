Vagão de trem será transformado em biblioteca sobre trilhos no Parque da estação

INCENTIVO À LEITURA – Já se encontra na frente do prédio da antiga estação ferroviária, no Bairro Esplanada em Guarabira, um vagão de trem de passageiros doado à Prefeitura de Guarabira pela CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos, de João Pessoa-PB. O equipamento chegou à Rainha do Brejo, nesse domingo (23/4) e, o projeto do prefeito Zenóbio Toscano é de recuperá-lo e o transformar em uma biblioteca sobre trilhos; a exemplo do Ônibus do Saber – projeto da gestão anterior de Zenóbio, oriundo da recuperação de um ônibus desativado e, que hoje, além de servir de atração para o alunado, tem o propósito maior, que é o do incentivo à leitura.

O prédio da antiga estação também será reformado, para funcionar o Museu da Ferrovia, sendo o vagão-biblioteca o seu anexo, onde servirá de embarque e desembarque, respectivamente de uma ferramenta cultural para outra. Como se a pessoa estivesse saindo ou entrando em um trem que ora parou na estação ferroviária.

A importante ação é parte do processo de revitalização daquela ampla área, que será denominada de Parque da Estação, a qual estava desativada, onde até os anos 80 movimentou a cidade de Guarabira, com transportes de passageiros e de cargas linha à fora, pela via férrea Conde D’Eu.

Dentro da proposta de criação do Parque da Estação, a Prefeitura recuperou a secular ponte de ferro, instalou uma praça com uma academia de saúde ao ar livre e um parque infantil, está concluindo a construção de uma quadra esportiva de piso com telas laterais, em seguida ainda construirá uma quadra de areia, uma pista de skate, uma pista de Cooper; além disso, irá recuperar a antiga ponte de tábua, que fica por trás da sede da estação.

Codecom