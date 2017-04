Universitários guarabirenses que residem em Araruna passam a receber Bolsa Transporte

A Prefeitura de Guarabira deu início ao pagamento do benefício do programa “Bolsa Transporte” aos 26 (vinte e seis) universitários guarabirenses que estudam no campus VIII da UEPB em Araruna.

Após a exitosa iniciativa do prefeito Zenóbio junto com o secretário de Educação, Raimundo Macedo, em conceder desde o ano passado o mesmo benefício aos estudantes guarabirenses da UFCG em Cuité (foto à esquerda); chegou a vez dos universitários que residem em Araruna receberem esta ajuda que tem como objetivo, segundo a Medida Provisória nº 02 editada no último dia 07 de março deste ano, custear um percentual das despesas ligadas ao transporte dos mesmos até Guarabira e vice e versa.

O “Bolsa Transporte’ vem a complementar o programa “Transporte Universitário”, criado por Zenóbio em 2013 e que já beneficia mais de mil estudantes com o acesso gratuito de ônibus com destino a instituições de ensino superior em cidades como João Pessoa, Rio Tinto, Mamanguape, Bananeiras. Um investimento de 120 mil reais mensais advindos de recursos próprios do município, configurando um compromisso diário com o estudante guarabirense.

CLIQUE AQUI e confira na íntegra a Medida Provisória que garante a Bolsa Transporte para os universitários em Araruna.

Codecom