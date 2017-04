Gerente do CineMaxxi faz doação de fraldas ao Abrigo de Idosos de Guarabira

Na manhã de quarta-feira (26), o gerente de operações do CineMaxxi Cidade Luz, Marinaldo Santos, fez a entrega de fraldas geriátricas doadas através da promoção “Cartaz do Bem”, realizada pelo cinema. A doação foi feita ao senhor Josa, coordenador do Abrigo de Idosos S. Vicente de Paula, em Guarabira (PB).

Para Marinaldo Santos, que representou os executivos Izadora e Veronildo Coutinho, donos do CineMaxxi e idealizadores da promoção, é um prazer para o cinema poder colaborar com o abrigo, garantindo bem estar e contribuindo com a higiene dos idosos.

“Nós que fazemos o CineMaxxi, nos sentimos felizes em poder dar a nossa contribuição à instituição. E a campanha continua em benefício dos mais carentes”, afirmou o gerente operacional.

O diretor do Abrigo S Vicente ficou muito feliz com a doação.

“A gente fica muito feliz com essa doação que chegou na hora certa, pois temos necessidade de fraldas aqui no abrigo. Muito obrigado aos que fazem o CineMaxxi, por essa ação solidária”, declarou seu Josa.

Conforme o regulamento, o público pode trocar um pacote de fraldas – de preferência tamanho ‘M’ – por um cartaz de filme – um cartaz por pessoa. A promoção continua em vigor – basta procurar os colaboradores do CineMaxxi e fazer a troca. As fraldas serão doadas a uma instituição.

A casa de acolhimento abriga atualmente 35 idosos, de Guarabira e região. Conta com apoio de duas técnicas de enfermagem e uma enfermeira, pela instituição; e uma médica que presta serviço pelo município. Toda quarta-feira tem música ao vivo às 16h para animar os que foram acolhidos pela instituição.

Quem quiser fazer doações ao albergue, pode comprar fraldas com 50% de desconto na farmácia ‘Saúde’, que tem parceria com o abrigo – e isso não é merchandising -, de preferência tamanho ‘M’. Quem puder, deve também fazer uma visita aos idosos – eles gostam. Para mais informações, basta ligar pelo 3271-8299.

