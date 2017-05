Camila cobra providências sobre a superlotação no hospital Arlinda Marques

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) cobrou nesta quarta-feira (3) que o Governo do Estado por meio da Secretaria de Saúde tome uma providência urgente para resolver o problema na superlotação do Hospital Infantil Arlinda Marques. A parlamentar vai propor uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o tema.

“Não é possível que o Governo do Estado não esteja atento a esse caos que acontece no Arlinda Marques. A Assembleia Legislativa não pode ficar fora desse problema grave na saúde da Paraíba. O Estado infelizmente não atende as necessidades da população”, destacou a deputada.

Diante das fotos divulgadas nesta quarta, onde mostram mães e crianças deitadas no chão do hospital, a deputada Camila lamentou a falta de sensibilidade da administração estadual. “A secretária de Saúde deve ir até a Assembleia explicar essa situação. É preciso fazer algo, encontrar uma solução para esse problema”, afirmou.

De acordo com Camila, muitas mães ficam intimidadas em denunciar as irregularidades no Hospital e não terem seus filhos atendidos. “Não podemos admitir que as crianças sejam atendidas em cadeiras e até mesmo no chão. Isso não é admissível”, disse.