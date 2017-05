Ex-secretário de Estado da Paraíba sofre acidente na BR-101, em Mamanguape

O ex-secretário da Administração Penitenciária da Paraíba e atual secretário de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, Wallber Virgolino, sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (3), em trecho da BR-101 em Mamanguape, Litoral Norte do estado.

Wallber Virgolino viajava de João Pessoa para Natal numa caminhonete e, por conta das chuvas, o motorista acabou perdendo o controle e veículo saiu da pista. O coronel Américo, da Polícia Militar, também estava no carro.

Os três ocupantes da caminhonete foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Segundo apuração da TV Correio, ninguém se feriu gravemente.

As informações são do Portal Correio