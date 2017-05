Festival Brasil Sabor 2017 acontece em maio

Evento contará com Feira Gastronômica e circuito em restaurantes.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Paraíba (Abrasel-PB) realiza no mês de maio mais uma edição do Festival Brasil Sabor. Consagrado em todo o país e reconhecido como o maior festival gastronômico do planeta, pois acontece em todo o Brasil no mesmo período, este ano o Brasil Sabor terá início com uma Feira Gastronômica que será realizada no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, nos dias 12 e 13, das 17h às 22h, além do circuito gastronômico que terá início em sequência e acontecerá em alguns dos melhores restaurantes da cidade até o dia 04 de junho.

Nesta edição, a população terá a oportunidade de degustar e conhecer as receitas dos participantes do Festival durante a Feira Gastronômica com o custo de até R$ 20,00. A ação inicial do Brasil Sabor contará também com exposições de produtos orgânicos, produtos da economia solidária, apresentações cortes especiais de carnes de caprino, apresentações musicais, bar central, stand com degustação de camarões, ações de ‘Aproveitamento Integral dos Alimentos’ e um ‘Festival de Ostras’, bem como um banco de talentos para recebimento de currículos.

A primeira etapa do Festival coincidirá com o final de semana do Dia das Mães, sendo também uma oportunidade de lazer para as famílias, que terão a chance de experimentar pratos de chefes renomados dos melhores restaurantes da cidade com preços mais acessíveis. As receitas destacarão os ingredientes e temperos nacionais que fazem da gastronomia brasileira um dos atrativos turísticos mundiais. Na edição 2017 do Brasil Sabor a produção de artesanato também será destacada, sendo uma excelente oportunidade para comprar o presente do Dia das Mães produzidos por artesãos de várias cidades do Estado.

Após a Feira Gastronômica, o Festival terá continuidade nos restaurantes inscritos com um circuito gastronômico do dia 15 de maio até o dia 04 de junho, com descontos exclusivos para o período. De acordo com a presidente da Abrasel-PB, Neide Lisboa, o Festival Brasil Sabor reforça a qualidade gastronômica paraibana, além de estimular a movimentação do setor de alimentação fora do lar. “O evento é rico pela variedade de sabores, temperos e valorização da nossa gastronomia. É uma forma de reforçar o que temos de melhor no nosso Estado, além de ser uma opção de lazer para as famílias durante a Feira Gastronômica e nos dias do circuito nos restaurantes”, afirma.

O evento deste ano terá a correalização do Governo do Estado da Paraíba e apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Sebrae-PB, Sesc/ Senac/ Fecomércio-PB, Ambev, Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), São Braz, Cielo, JN Pescados, Faculdade Maurício de Nassau e Abrafood.

Programação da Feira Gastronômica e Cultural

Dia 12/05:

– Abertura às 17h

– 19h abertura oficial

– Apresentações culturais

– Festival de ostras

Dia 13/05:

– Abertura 17h

– Apresentações culturais

– Festival de ostras

Restaurantes participantes do Festival Brasil Sabor 2017

– Arte da Pizza

– Cake Show

– Canoa dos Camarões

– Capitão Farinha

– Degustar

– Empadinhas Barnabé

– Estaleiro

– Famiglia Muccini

– Lambreta

– Nonna Anaia

– Picuí Praia

– Ponto do Açaí

– Roccia

– Sapore D’Itália

– Sonho Doce

– Sushi DoBom

– Terraço Lisboa

– Tia Rita