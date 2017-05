Sebrae promove Semana do Microempreendedor Individual em Guarabira

Cursos, palestras, consultorias e capacitações serão promovidas a partir de segunda-feira (8) no agência do Sebrae e no Shopping Cidade Luz.

Com quase 2,8 mil microempreendedores individuais, Guarabira é a quinta cidade paraibana com o maior número de trabalhadores por conta própria formais, de acordo com dados da Receita Federal, ficando atrás apenas de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Santa Rita. Para capacitar e orientar estes empreendedores, o Sebrae promove, a partir de segunda-feira (8), a Semana Nacional do Microempreendedor Individual na cidade. Até sexta-feira (12), o evento oferece gratuitamente cursos, palestras e consultorias sobre formalização e capacitações para melhoria da gestão da empresa.

A programação começa na segunda-feira (8), às 19h, com a palestra “Como Vencer e Superar a Crise”, na Maison Gold no Shopping Cidade Luz. Na terça-feira (9), das 14h às 18h, está programada a oficina Sei Vender, na agência do Sebrae em Guarabira. No mesmo dia, na Maison Gold, haverá a palestra “Linhas de Crédito do Empreender PB”, às 19h, e o Cine MEI, com caso de sucesso dos surfistas e empreendedores Kiko e Kibe, às 20h.

Já na quarta-feira (10), das 14h às 18h, serão promovidos, na agência do Sebrae em Guarabira, a oficina Sei Controlar Meu Dinheiro, e a palestra “Linhas de Crédito -Crediamigo/PB”, das 18h30 às 19h30. Na Maison Gold, das 19h30 às 22h, vai acontecer a oficina “Empreender com Sustentabilidade”.

A programação segue na quinta-feira (11), com a oficina Sei Formar Preço, na agência do Sebrae, 14h às 18h, e a palestra “Tendências mundiais de varejo”, com o consultor Fred Alecrim, que tem 10 anos de experiência em varejo e que participa há oito anos da NRF Rerall’s Big Show, o mais importante evento de varejo do mundo. A palestra será na Maison Gold, das 19h30 às 21h.

Na sexta-feira (12), a programação tem início com orientações de como fazer a declaração de imposto de renda MEI, das 15h às 16h, no Sebrae em Guarabira. À noite, haverá a palestra Vida Financeira Santander, das 19h às 20h, e a oficina Salão de Beleza Parceiro: como gerenciar seu salão, das 20h às 21h30, ambos na Maison Gold.

Em Guarabira, a Semana do MEI conta com o apoio do Empreender PB, Shopping Cidade Luz, Banco Santander e Banco do Nordeste. Mais informações 3434-1102.

No Estado – O evento vai oferecer mais de 200 de palestras, consultorias, clínicas tecnológicas, oficinas e orientações gratuitas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Queimadas, Esperança, Patos, Taperoá, Desterro, Assunção, Pombal, Cajazeiras, São José de Piranhas, Poço José de Moura, Cachoeira dos Índios, Monteiro, Sumé, Serra Branca, Amparo, São José do Cordeiro, Congo, Zabelê, Aguiar, Boa Ventura, Guarabira, Araruna, Solânea, Picuí e Sousa.

Quem é o MEI – A figura jurídica do MEI foi criada pela Lei Complementar 128/08, que inseriu essa categoria empresarial na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/06). O MEI garante registro no CNPJ e vários benefícios para o crescimento da atividade econômica, como comprar e vender com nota fiscal, o que proporciona melhores preços, vendas para governo, abrir conta em banco como pessoa jurídica, ter acesso a crédito com taxas diferenciadas e apoio do Sebrae. Também assegura cobertura previdenciária como aposentadoria por idade e por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão para a família.

Podem se formalizar como MEI aqueles que exercem atividades econômicas dentro das 442 categorias catalogadas e que tenham receita bruta de até R$ 60 mil por ano. A formalização é feita gratuitamente, no Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br). Formalizado, ele paga uma taxa fixa mensal de 5% sobre o salário mínimo para o INSS mais R$ 1,00 de ICMS, se atuar no setor da indústria ou comércio, ou R$ 5,00 se for da área de serviços.

