Servidores rejeitam proposta e Correios continuam em greve na Paraíba

Os servidores dos Correios decidiram, por unanimidade, permanecer em greve por tempo indeterminado na Paraíba. A decisão foi tomada em assembleia da categoria, que aconteceu às 17h desta terça-feira (2) a sede do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Paraíba (Sintect-PB).

De acordo com o secretário de Finanças do Sintect-PB, Emanuel de Souza, membros dos sindicatos estaduais de trabalhadores dos Correios se reuniram, nessa segunda-feira (1º), com o presidente da empresa, Guilherme Campos Júnior, para ouvir uma proposta de fim da greve, mas o desfecho foi negativo.

“Estivemos com o presidente dos Correios e ele nos apresentou um ‘arremedo’ de proposta. Nela, os Correios se comprometeriam a pagar as férias de trabalhadores em cinco parcelas e nos obrigaria a repor os dias perdidos de trabalho com a greve. Além disso, teríamos descontados nos salários o dia 28 de abril, que foi o dia da greve geral”, contou de Emanuel Souza.

Ainda segundo o secretário, a proposta foi rejeitada e considerada ‘pífia’. Com a decisão, a greve dos servidores dos Correios continua por tempo indeterminado.

