Polícia prende suspeito de matar músico em Mari e apreende arma utilizada no crime

O suspeito do homicídio foi apresentado na delegacia de Polícia Civil, em Mari.

A Polícia Militar prendeu, nessa terça-feira (2), o principal suspeito de matar a facadas, na última quinta-feira (27), o músico Sebastião Felix dos Santos, na cidade de Mari. O homem, de 34 anos, foi preso na cidade de Caldas Brandão, através de um trabalho realizado por policiais da 3ª Companhia do 7º Batalhão, que desde o dia do crime vinham recebendo informações sobre o suspeito.

Com o ele, a PM apreendeu a arma utilizada para tirar a vida da vítima. No dia do crime, o músico ainda chegou a ser socorrido para a policlínica da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Combate aos crimes contra a vida – A cidade de Mari apresentou uma redução de 35,29% dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), de julho de 2015 até abril deste ano, com 16 casos a menos. As ações para reduzir este tipo de crime continuam intensificadas em todas as cidades atendidas pelo trabalho da 3ª Companhia do 7º Batalhão (Sapé, Mari, Cruz do Espírito Santo, Riachão do Poço e Sobrado).

