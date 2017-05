Camila propõe audiência pública para debater superlotação no Hospital Arlinda Marques

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) propôs nesta quinta-feira (4), que a Assembleia Legislativa da Paraíba realize uma audiência pública para debater os problemas graves que estão acontecendo no Hospital Infantil Arlinda Marques, em João Pessoa. A superlotação está fazendo com crianças sejam atendidas em cadeiras e até mesmo no chão da unidade de saúde.

“É um problema sério que deve ser resolvido o mais rápido possível. Não dá para a secretária estadual de saúde ficar apenas indo na imprensa jogar a culpa para outras pessoas e órgãos. É preciso ação enérgica. Não quero acreditar que o Governo do Estado por meio da secretaria de Saúde não possa resolver esse caos”, destacou a deputada.

Para Camila, a secretária Estadual de Saúde deve comparecer à Assembleia Legislativa para explicar como a situação chegou ao ponto de vermos crianças deitadas no chão. “A secretária precisa dar uma satisfação à sociedade e essa audiência pública que estamos sugerindo é uma ótima oportunidade. Lá, juntos vamos encontrar uma solução para o caso”, disse.

De acordo com a deputada, muitas mães aflitas com seus filhos doentes ficam intimidadas em denunciar as irregularidades no Hospital com medo de não receber atendimento. “Essa é uma outra questão a ser discutida também. O tratamento a essas mães e seus filhos. Temos que abrir a caixa preta do Arlinda Marques”, afirmou.