Deputado Raniery apresenta ao Ministro da Educação pedido para implantação do restaurante estudantil do IFPB Guarabira

O deputado estadual Raniery Paulinho (PMDB) acompanhado do deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) entregou nessa quarta-feira (03), ao ministro de Estado da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, ofício solicitando providências com a maior brevidade possível, no sentido de adotar medidas para as demandas apresentadas pelo corpo docente discente e pessoal técnico administrativo, atendendo pedido do professor Cristiano Lourenço Elias, diretor geral do Instituto Federal da Paraíba Campus Guarabira.

Entre os pedidos, vai a disponibilização verba para construção do restaurante estudantil, a revisão do orçamento, uma vez que a LOA disponibilizou recursos insuficientes para manutenção do Campus. A liberação para contratação de técnicos administrativos, psicólogo, pedagogo, técnico em assuntos estudantis, auxiliares administrativos e assistentes de administração. Além da contratação de docentes, em razão do quantitativo atual e servidores não suportar a expansão desejada do número de cursos, alunos e abrangência social.

Nos pedidos também estão a disponibilização de verba para construção do ginásio poliesportivo e recursos para construção da biblioteca do campus hoje alocada em uma sala de aula não oferecendo espaço mínimo para suas atividades.

Para o deputado Raniery, trata-se de pleitos indispensáveis para a ampliação da qualidade da educação com capacidade de contribuir para o desenvolvimento econômico e social no município de Guarabira, além de cidades circunvizinhas que compõem a mesorregião do Agreste paraibano.

Assessoria