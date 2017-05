Polícias Militar e Civil de Guarabira e Mari realizam prisões e apreensões de motos roubadas, arma e droga

Uma ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil de Guarabira e Mari resultou, na tarde desta quinta-feira (4), na prisão de dois homens e apreensão de quatro adolescentes, além de três motos roubadas, droga e uma arma de fabricação caseira. A ação teve início pela manhã, quando o Copom do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recebeu uma denúncia de que quatro homens em duas motocicletas estariam circulando, de forma suspeita, no distrito da Lealândia, zona rural de Mulungu.

A guarnição de Rádio Patrulha comandada pelo Cabo Genilson foi até o local informado e, ao se aproximar dos suspeitos, foi recebida a tiros e revidou, dando início a uma perseguição. Dois adolescentes em uma das motos foram alcançados e apreendidos pelos policiais militares. Eles confessaram que iriam praticar um roubo em um estabelecimento comercial na localidade e deram informações sobre os demais envolvidos que tinham conseguido fugir.

Policiais militares da Guarnição do Comando e do Núcleo de Inteligência do 4º BPM, juntamente com os policiais civis do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Regional se deslocaram até a cidade de Mari, onde os acusados residem e solicitaram o apoio do Tenente Lucenildo, comandante do 2° Pelotão, que auxiliou no levantamento de dados que resultou na prisão e apreensão dos demais envolvidos.

Os quatro são acusados de praticar vários roubos na zona rural das cidades de Mulungu e Mari. Com eles foram apreendidas as três motos (placas NPZ 4925/PB, NPU 5972/PB e QFA 5968/PB), roubadas em Mulungu, Sapé e Caldas Brandão, além de uma arma de fogo calibre 12 de fabricação caseira. Os policiais também apreenderam 32 papelotes da substância semelhante à maconha e três pedras semelhantes a crack, embaladas individualmente, prontas para a comercialização.

Os presos e apreendidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Mari, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado, formação de quadrilha e corrupção de menores.

Assessoria / 4º BPM