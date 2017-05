Projeto CIÊNCIALAB doa órteses para crianças da APAE

A programação está repleta de discussões acadêmicas, apresentações de tecnologias na fisioterapia e atrações culturais.

Na próxima terça-feira (09), a Faculdade Mauricio de Nassau em Campina Grande realiza mais um evento do Grupo de pesquisa CiênciaLab, que vai abordar inovações tecnológicas na saúde. As atividades acontecerão no auditório da unidade Estação Velha situada na Rua Antônio Carvalho de Souza, 295, próximo ao Fórum do município.

O objetivo do evento é de analisar e experimentar a confecção de peças anatômicas na instituição, sendo assim, proporcionando aos estudantes de Fisioterapia da Nassau um aprendizado técnico-científico relacionado aos assuntos vistos em sala de aula. Tudo isso aliado ao trabalho e prática social realizado em prol de uma boa causa.

Na programação, dentre as discussões, também está marcada a doação dessas peças confeccionadas a pelo menos dez dos meninos e meninas da APAE Campina Grande, além de discussões, mesa redonda, apresentação de impressoras 3D e apresentação cultural. O evento é voltado para toda a comunidade acadêmica formada por docentes e discentes das Instituições de Ensino Superior (IES) de Campina Grande e/ou público geral que desperte interesse na discussão dos temas abordados.

De acordo com o coordenador do evento, Rui Araújo, essa atividade é de grande importância para as duas instituições presentes. “Com essa atividade estamos estimulando a criatividade e capacidade crítica dos alunos da graduação em Fisioterapia, além de desenvolver os valores sociais e mostrar um pouco das atividades desenvolvidas pelo curso”, destacou.

Ao todo, serão contadas 50 horas complementares para estudantes Nassau, e as inscrições para participação devem ser realizadas na secretaria das coordenações.

PROGRAMAÇÃO:

Evento “I Ciência Lab” – Dia 9 de Maio

18h: 30 às 19h – Mesa de Abertura

19h às 20h – Palestra: “Inovações Tecnológicas na Saúde”. Palestrante: Profa Dra Nadja da Silva Oliveira

19h:30 – Entrega de Órteses para APAE

20h – 20h:30 – Apresentação das Impressoras LT3D

20h:30 – 21h – Solenidade de Premiação dos melhores trabalhos.

21:00 – Apresentação Cultural com Trio de Forró

22h – Encerramento com Coffee break

