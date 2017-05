“Cidade da Leitura”: Grupo Atitude, de Caiçara, recebe premiação Estadual

No último sábado o Grupo Atitude, de Caiçara, foi agraciado com o 1º prêmio “Jemina Marques”, da Associação Paraibana de Bibliotecários. O Grupo foi indicado pelos seus doze anos de atuação no incentivo à leitura.

A entrega se deu na 1ª Mostra Cultural da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, no Centro Cultural Ariano Suassuna, na sede do Tribunal de Contas, em João Pessoa. Além do Grupo Atitude, o secretário de cultura da Paraíba e poeta Lau Siqueira, o editor David Fernandes e as bibliotecárias Marília Mesquita e Jovilene Pereira também foram premiados. Houve também entrega do prêmio “Zé da Luz” para o cantador Roberto Cajá. O evento contou com música, teatro, exposição de arte e poesia com o “Sarau Lunar” do qual participaram 12 poetas, inclusive Zezita Matos, atriz paraibana que atuou na novela “Velho Chico”.

O Grupo é formado por 40 voluntários que desenvolvem projetos educacionais e culturais em Caiçara, tendo o acesso e o incentivo à leitura como prioridade. O grupo mantêm três bibliotecas comunitárias, sendo uma delas uma “lanchoteca”; pontos de leitura em padaria, lan-house e farmácia; “Barraca da Leitura” na feira livre; projetos “Natal Rural” e “Natal Literário”; programa de rádio; parceria com escolas; e “Leitura em Cadeia”, levando leitura para os presos da cidade. O grupo é presidido pelo ativista cultural Jocelino Tomaz de Lima.

Após três premiações nacionais, sendo duas delas da Fundação Biblioteca Nacional e a terceira o Prêmio VIVALEITURA 2014 (campeão nacional na categoria “Promotor de Leitura”), o Grupo ressaltou a importância do reconhecimento pela Paraíba.

Pelos projetos do grupo e pelo rol de escritores e intelectuais nascidos no município, Caiçara está sendo reconhecida como a “CIDADE DA LEITURA”.

Com Assessoria